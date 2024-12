Pour garantir une protection financière aux parents et enfants de l’assuré en cas de décès : Moov Africa Malitel et Sanlam Assurance proposent un nouveau produit dénommé “le Capital Décès”

Moov Africa Malitel a procédé à la signature d’une convention avec SANLAM assurance. C’était le mercredi 4 décembre 2024 à son siège sis à l’ACI 2000. Ce nouveau produit appelé “le capital décès” consiste à payer un capital aux ayants droits de l’assuré après son décès. L’objectif est de garantir une protection financière aux parents et enfants de l’assuré en cas de décès.

La première société de téléphonie mobile du Mali et Sanlam assurance, à travers ce produit, veulent que les ayants droits d’un assuré, en cas de décès, arrivent à faire face aux premières dépenses et de pouvoir maintenir leur niveau de vie après sa disparition. Selon Alassane Sylla, directeur général adjoint de Sanlam, la seule chose certaine dans l’ existence terrestre, c’est la mort et on ignore quand est-ce qu’on mourra, où et comment. ”Nous ne savons pas dans quelles conditions financières nous allons mourir. Est-ce que nous allons laisser des dettes ? Est-ce que nous allons laisser notre famille dans les difficultés financières ? Nous sommes nombreux à connaitre quelqu’un qui est parti trop tôt laissant conjoint, parents et enfants dans les difficultés financières. Ce qui est parfois très compliqué, le système d’entraide social qui faisait la force de notre société est en train de s’effriter et de plus en plus, la règle c’est chacun pour soi. Vu toutes ces difficultés, nous assureurs, dans la droite ligne de notre mission première qui est la protection sociale, nous avons conçu ce produit qui permet à nos assurés d’accorder une protection financière à leurs proches”, indique-t-il.

A ses dires, ce produit est assez simple. Les clients qui veulent souscrire, choisissent librement le capital décès, c’est-à-dire l’argent qu’ils veulent laisser à leurs proches après leurs décès. “A titre d’exemple, pour un assuré qui décide de garder 100 000 FCFA pour ses proches, il payera uniquement moins de 1 000 F CFA pour une couverture annuelle. Pour 1 000 000 F de FCFA, il payera moins de 10 000 FCFA. Pour souscrire, l’assuré doit composer *166# sur Moov money et suivre les instructions”, explique le DGA de l’assurance.

Alassane Sylla ajoute qu’en souscrivant à ce produit, les assurés vont simplement donner une sérénité et une tranquillité à leurs proches. ”La mort étant une certitude, essayons de donner une autre certitude à nos proches qui est la tranquillité financière”, lance-t-il.

Le Directeur Général de Sanlam Bikiri Makanguilé, après avoir remercié son homologue pour sa vision et son soutien par rapport à l’aboutissement de ce projet, il a remercié aussi les deux équipes, à savoir celle de Moov Africa Malitel et celle de Sanlam, qui ont œuvré ensemble pour trouver quelque chose pour leurs clients communs.

“Il est très important dans la vie d’un homme de pouvoir passer à un certain nombre d’acte, surtout en termes de prévoyance, pour faire face à certaines incertitudes de la vie pour pouvoir laisser quelque chose à ses enfants. Avec la technologie avancée de Moov, plus la conception du produit, les deux entités se sont réunies et ont jugé nécessaire de pouvoir trouver une solution adaptée, personnalisée et très facile à souscrire à l’ensemble de la clientèle. Ce qui entre dans la ligne droite de la stratégie de Moov Africa, de satisfaire les clients et de pouvoir offrir des services à leur base de données. Pour nous aussi, ça entre dans la ligne droit de nos objectifs”, déclare-t-il.

A croire le Directeur Général, les deux structures partagent la même vision de service aux clients parce qu’ils ont besoin de contribuer encore plus dans l’économie.’‘L’inclusion financière étant l’un des objectifs importants de notre société aussi bien que de la politique nationale, je pense que ce partenariat aussi s’inscrit dans la ligne droite de l’inclusion financière et de l’apport de solution innovante aux populations”, renchérit le DG de Sanlam.

Bikiri Makanguilé souligne qu’au-delà de cette convention, c’est une étape qu’ils commencent aujourd’hui et que l’avenir leur permettra de viser plus haut. Pour terminer, il remercie les deux équipes en les invitant à concrétiser cette vision. Le DG invite également les clients à souscrire massivement à ce produit qui est fait pour eux.

Pour sa part, le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelzaziz Biddine, mentionne que par cette signature, l’assurance au Mali fait un grand pas dans la digitalisation. “Nous allons participer à la mise œuvre de cette solution.

L’objectif c’est de généraliser et on pourrait étendre notre partenariat vers l’assurance non vie également en plus de l’assurance vie. C’est facile de communiquer, mais c’est difficile de satisfaire un client. Pour satisfaire un client, nous devons l’offrir un service de qualité et on ne peut pas offrir un service de qualité si on ne se mobilise pas. Il nous reste d’offrir ce service de qualité et d’y veiller”, conclu-t-il.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :