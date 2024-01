Société : Les vétérans de l’AEEM désignent Modibo Soumaré

Les assises extraordinaires conjointes du Cercle de Réflexion ainsi que l’Amicale des anciens de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali ont désigné le Docteur, qui vient de souhaiter ses vœux du nouvel an à la nation. Le Dr Modibo Soumaré, qui assurait l’intérim, est finalement confirmé à la tête de la fusion des deux blocs par l’ensemble de leurs congressistes respectifs. Un tournant historique pour le Cercle de Réflexion et l’Amicale des Anciens de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (Crs/Aeem) dont les animateurs de part et d’autre se connaissent et se rencontrent souvent dans le cadre d’assemblées générales communes. À l’issue des travaux, Dr Modibo Soumaré prend solennellement la tête d’une toute nouvelle entité devenue le creuset de tous les anciens de l’AEEM.

Aussitôt désigné, le tout premier président de ce bloc unique a annoncé les couleurs de ses ambitions pour les trois prochaines années. S’adressant aux plus anciens parmi ses camarades, les aînés, il les a d’abord invités à lui faciliter la tâche durant son mandat. Auparavant, Soumare n’a pas manqué d’insister sur les menaces qui pèsent sur la liberté d’expression, un péril contre lequel chacun devait s’impliquer en vue de juguler les dérives par la concertation. Et de plaider pour l’union de la grande famille des anciens du monde scolaire et estudiantin, en vue de venir à bout de défis et objectifs fixés en 2024 malgré la diversité.

Ils étaient par ailleurs très nombreux, les illustres anciens de l’AEEM ayant rehaussé de leur présence l’événement marqué par un clin solidaire au leader historique Oumar Mariko exilé en terre ivoirienne.

I.KEÏTA

Commentaires via Facebook :