Téléréalité ‘Instant Thé’ : La 4ème édition s’annonce en grande pompe

La 4ÈME édition de la télé réalité l’instant Thé la pionnière des émissions télé-réalité au Mali, a été lancée le mercredi 15 mai 2024 au Musée National en présence des organisations de l’émission en présence de leurs partenaires techniques et financiers. Pour la présente, les organisateurs innovent avec l’élargissement du champ d’horizon des acteurs. En effet, en plus des villes de Bamako, Kati et Ségou, les villes de Sikasso, Koulikoro vont y prendre part.

Initiée par l’association Cultur’Elles en collaboration avec l’agence SPIRIT, l’émission de télé-réalité dénommée ‘l’instant Thé’ fait de la citoyenneté active son créneau. Son objectif est de forger des citoyens actifs en encourageant la participation des jeunes dans des projets de développement participatifs.

Comme chaque saison, un appel à candidature est lancé à l’intention des jeunes pour mettre en compétition des grins de jeunes autour des projets sociaux, solidaires et ou entrepreneuriaux avec des impacts communautaires.

L’instant Thé met en avant les ‘grins’ en transformant ces espaces en cadre de réflexion où jaillit des projets solidaires répondant aux besoins réels des communautés. Les projets lauréats peuvent gagner jusqu’à 7 millions de FCFA pour concrétiser leurs projets

Cette 4ème édition a enregistré les candidatures de 126 grins soit environs 1200 jeunes de Bamako, Kati, Koulikoro, Ségou et Sikasso, a fait savoir l’animateur vedette de l’émission El Hadji Amadou Diop

La présente rencontre a été opportune pour les organisateurs de présenter les projets des 23 grins de la 4ème édition, de présenter et remercier les partenaires. De plus, elle a également été l’occasion de faire témoigner des participants des éditions précédentes. A l’occasion, les coachs également ont eu à conter leurs expériences. Quant à l’initiatrice du projet, Mantchini Traoré, elle s’est réjouie de l’évolution de l’émission au file des ans, et elle a émis le souhait de voir le projet s’élargir encore plus sur le reste du pays.

Khadydiatou SANOGO

