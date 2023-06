Transition- AN II de la rectification : Insuffler un souffle nouveau

Le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta après avoir évincé Bah N’Daou du pouvoir a prêté serment comme président de la Transition le 7 juin avant de nommer le même jour, Choguel Kokalla Maïga comme Premier ministre. Aujourd’hui, la rectification peine à se concrétiser et le Mali Kura tant vanté ne cesse de devenir un mirage.

Après deux ans de rectification, la Transition peine toujours à avoir de la lisibilité. A la lumière de la feuille de route, peu d’actions ont été réalisées. La menace qui était plus au Nord du pays est au Centre et tend vers le reste du pays. Avec la crise mondiale occasionnant la vie chère à tous les niveaux, le Malien lambada croise le fer avec le quotidien. Bon nombre de Maliens vivent au jour le jour et ignorent complètement d’où viendra leur prochain repas à cause de la hausse de prix des denrées de première nécessité.

L’isolement de notre pays de la communauté internationale a comme conséquence la coupure de beaucoup d’aide financière et des bailleurs de fonds qui plient bagages.

Le Mali Kura, tant vanté lors de la rectification de la trajectoire de la Transition, ne cesse d’être un mirage, car les mêmes pratiques anciennes continuent toujours comme la mauvaise gouvernance, les scandales, des surfacturations, la corruption et de l’impunité à ciel ouvert.

Avec ce tableau, une nouvelle respiration à la Transition s’impose.

Ousmane Mahamane

