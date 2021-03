Transition politique : Le M5-RFP se dote d’un nouvel organigramme

Pour rectifier le processus de Transition en cours, le M5- RFP se dote d’un nouvel organigramme adopté par le Comité stratégique après l’assemblée générale du 6 mars 2021.

Le Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques s’est donné de nouveaux instruments de travail. Ainsi en plus du Comité stratégique, plusieurs coordinations ont été créées comme celles des jeunes, des femmes et de la Diaspora.

Une coordination nationale composée des regroupements de partis et d’associations a été également mise en place. Tout comme une autre coordination à l’échelle nationale regroupant toutes les organisations (en raison de 3 personnes par organisation) sous-représentées dans le Comité stratégique, à l’exception des coordinations de femmes, de jeunes et de la diaspora. Le nouvel organigramme prévoit aussi 4 commissions de travail : organisation, développement, communication et sociale. Le Secrétariat administratif et financier, le Groupe de réflexion stratégique et le poste de porte-parole sont maintenus.

Alpha Sidiki Sangaré

