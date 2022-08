Dans une courte vidéo diffusée sur internet, le jeudi 28 juillet 2022, Abou Yahya, un membre du conseil consultatif du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), a annoncé que des « opérations d’envergure » allaient être bientôt menées afin de faire un « blocus » de Bamako « jusqu’à l’aboutissement de la charia ». Selon Abou Yahya, le GSIM s’est déployé dans toutes les périphéries de Bamako et opérera de jour comme de nuit à l’intérieur de Bamako et toutes les grandes villes maliennes.

A noter que ces derniers jours n’ont pas été de tout repos pour l’armée malienne. Elle a repoussé des attaques terroristes visant des positions à Sévaré, Sokolo et Kalumba, tôt le mercredi 27 juillet 2022. Les bilans de ces attaques sont dressés ainsi : Sokolo (côté FAMa : 06 morts et 25 blessés dont 05 graves; côté ennemi : 48 morts) ; Kalumba (12 militaires morts dont 03 civils). Aussi du 21 au 22 juillet 2022, les groupes armés terroristes ont attaqué les forces armées maliennes à Douentza, Koro, Thy (Sévaré), Bapho, Ségou, Kolokani et Kati. L’attaque qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive a été celle menée à Kati, le vendredi 22 juillet 2022. Le bilan de cette attaque se présente comme suit : côté FAMa : 01 mort et 06 blessés dont 01 civil ; côté assaillants: 07 neutralisés, 08 interpellés et beaucoup de matériels récupérés.

Commentaires via Facebook :