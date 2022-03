A la demande du premier ministre Choguel K Maiga, les présidents des associations, mouvements, plateformes, syndicats libres et indépendants signataires du M5-RFP sont conviés à une rencontre demain mardi, 15 mars à la Primature. Deuxième du genre, en espace de dix jours, l’objectif officieux, serait pour le PM de rechercher une virginité dilapidée. En effet, avec les rumeurs de son départ imminent de la Primature, aux yeux des observateurs avisés, le PM de rectification éprouverait un besoin urgent de soigner son image auprès de ses amis du M5-RFP et de faire passer un message clair à ses employeurs. Mais, à défaut de s’accrocher, les rencontres risquent de se transformer en un référendum contre leur initiateur à cause de certaines doléances dernièrement débattues par les tombeurs civiles d’IBK, notamment leur plainte contre le Conseil National de Transition qu’ils avaient qualifié d’illégal et d’illégitime. Restée lettre morte depuis l’avènement d’un des leurs à la Primature, d’aucuns ont suggéré son retrait pur et simple du circuit, tandis que d’autres, en revanche, plaident pour un maintien de la procédure, selon nos sources. Il semble, en effet, que des membres du M5 ne désespèrent pas d’arracher un poste au sein de l’organe législatif de Transition et n’attendent que les cartes soient rebattues par la dissolution du CNT actuel. Seulement voilà : le Premier ministre, qui aspire garder son poste aussi longtemps que possible, ne compte pas ouvrir de tel front perdu d’avance.

Quant aux autres doléances, elles concernent le poste de président du Comité stratégique que Choguel, selon nos sources, serait enfin disposé à céder en levant sa mainmise sur ledit organe qui a arrêté de fonctionner depuis l’attribution de la Primature au M5-RFP.

Quant aux cas d’insultes en direction des personnes ayant des avis divergents sur des questions politiques avec le PM, elles devront également avoir droit au chapitre.

Amidou Keita

