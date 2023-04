46e session ordinaire CHU Gabriel Touré : L’exercice 2022 s’achève sur une réalisation de 2 milliards de FCFA

L’hôpital Gabriel Touré a tenu la 46e session ordinaire de son Conseil d’administration, dans ses locaux, le 6 avril 2023, sous la présidence du président de son conseil d’administration El Hadj Sidi Konaké, en présence du directeur général de l’hôpital, Dr Abdoulaye Sanogo. Les travaux ont porté sur l’analyse et l’examen des documents de l’exercice écoulé, l’exécution du budget ainsi que sur les activités de l’exercice 2023. Il ressort desdits examens une exécution du budget prévisionnel de 2022 à hauteur de 98% environ et une réalisation des activités a 100%, a indiqué le DG Sanogo. Il en résulte, somme toute, un bilan positif en dépit des nombreuses difficultés rencontrées. Pour sa part, le DG estime que ces chiffres sont à l’honneur de tous les acteurs qui ont contribué au déroulement des activités. Pour ce qui est de l’année 2023, le budget prévisionnel de «Gabriel Touré» se chiffre à 5 milliards 954 millions, un montant en baisse par rapport à celui de 2022 que le directoire explique par l’instabilité sécuritaire qui prévaut dans le pays. «On est obligé de prioriser nos interventions. «C’est ce qui fait qu’on a un petit recul d’environ 5% par rapport au budget de 2022», a indiqué le DG Sanogo. Et d’ajouter que cette démarche permet de réaliser les activités dans les proportions souhaitées au plus grand profit de la population malienne. Quant aux perspectives de l’année 2023, le Directeur général assure travailler à la validation par le conseil d’administration du projet d’accord d’établissement qu’il compare à une boussole permettant à sa structure de faire une planification de tout ce qui est réalisable sur 5 ans. La clôture dudit projet est attendue cette année et ouvre la voie à la préparation du grand projet de réhabilitation de cet ancien hôpital qu’est Gabriel Touré. “Ce projet, qui consiste à mettre aux normes internationales l’hôpital Gabriel Touré pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de population, est le souhait le plus ardent des plus hautes autorités du Mali “, a-t-il indiqué. Malgré une année difficile, émaillée par la conjoncture mondiale liée à la guerre en Ukraine, les collectifs budgétaires limitatifs du financement des activités de l’hôpital et l’incident lié à la foudre qui a occasionné un arrêt momentané de beaucoup d’équipements, l’hôpital Gabriel Touré a tenu bon. Le CHU, en dépit de ces difficultés a pu atteindre une réalisation record de deux milliards de FCFA (2 000 000 000) en 2022, sous le leadership du directeur général et la clairvoyance de l’équipe dirigeante que Dr Abdoulaye Sanogo n’a pas manquer de féliciter.

Amidou Keita

