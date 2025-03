Le Professeur Alkadri Diarra a prêté serment jeudi dernier (13 mars 2025) comme président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) pour sept ans. Actuellement président de l’Ordre des médecins du Mali, un organe qu’il a refondé avec l’accompagnement de toute son équipe, Pr. Diarra est un urologue sollicité pour imprimer sa rigueur à la CNDH. Il a prêté serment devant la Cour suprême avec ses collègues commissaires de la CNDH.

Les nouveaux commissaires sont Mme Maïmouna Dioncounda Dembélé, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké, Me Aïssata Founé Tembely (vice-présidente), M. Sékou Konaré, Dr Oumorou Zackaria Touré (rapporteur général), M. Fakara Faïnké, Pr. Alkadri Diarra et M. Ibrahim N’Diaye (rapporteur général adjoint). Le président sortant, M. Aguibou Bouaré, a officiellement passé le témoin au Pr. Diarra vendredi dernier, 14 mars 2025, dans les locaux de la CNDH. Il a félicité son successeur et tous les nouveaux commissaires pour la confiance placée en eux par les autorités et par les organes de désignation. Il a également félicité le président entrant pour la confiance que ses pairs ont placée en lui.

L’équipe sortante de la CNDH lègue ainsi un lourd héritage à la nouvelle, car la CNDH du Mali est accrédité du statut «A» depuis 2022. C’est la première fois que l’Institution nationale des Droits de l’Homme du Mali se hisse à un tel niveau. Et conserver ce statut sera le premier grand défi du Pr. Alkadri Diarra et de son équipe.

BVG : Deux nouveaux vérificateurs prêtent serment

«Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité, dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République et de me comporter en digne et loyal vérificateur» ! Telle est la formule prononcée par deux vérificateurs jeudi dernier (13 mars 2025) avant de prendre fonction. Il s’agit de MM. Oumar Dicko (ancien chef de mission devenu vérificateur spécialiste en fiscalité) et José Pierre Félix Coulibaly (spécialiste en construction civile) nouvellement. Ils ont prêté serment au cours d’une cérémonie solennelle devant la Cour suprême du Mali.

Conformément à l’article 15 de la Loi N°2021-069 du 23 décembre 2021 instituant le Vérificateur Général, avant leur entrée en fonction, le Vérificateur Général, le Vérificateur Général adjoint et les Vérificateurs prêtent serment devant la Cour Suprême.

