Diner de bienfaisance couple au téléthon de la croix rouge malienne : L’assistance aux déplacés Ouenkoro du village de Kamaneguela dans la Commune de Tiakadougou-Dialakoro en mire

Les responsables de la Croix-Rouge malienne étaient face à la presse le mercredi 20 décembre dernier, au siège de l’institution à Djélibougou, pour parler de leur dîner de bienfaisance couplé au téléthon afin de venir en aide aux déplacés Ouenokoro qui ont trouvé refuge à Kamaneguela, un village situé dans la Commune rurale de Tiakadougou-Dialakoro (région de Koulikoro).

a conférence de presse était animée par Ismaël Maïga, président de la commission d’organisation de l’événement, accompagné par Nouhoum Maïga, secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, Mme Bouaré Oulé Sy, responsable de mobilisation des ressources de la Croix-Rouge malienne. C’est pour trouver un endroit sécurisé et paisible aux déplacés Ouenokoro, dans le cercle de Bankass ayant trouvé refuge à Kamaneguela, un village situé dans la Commune rurale de Tiakadougou-Dialakoro que la Croix-Rouge malienne a décidé d’organiser le 10 février prochain à l’hôtel Azalai Salam, un diner de bienfaisance couplé à un téléthon. Selon le président de la commission d’organisation de l’événement de collecte de fonds, les crises au centre du pays ont poussé des centaines de familles à fuir les villages pour se réfugier dans les grandes villes du Sud notamment Ségou, Koulikoro, Sikasso et dans des camps précaires aux alentours de Bamako.

“Dans le souci de se trouver un endroit sécurisé et paisible, une forte communauté de déplacés ayant fui Ouenokoro dans le cercle de Bankass a trouvé refuge dans la Commune rurale de Tiakadougou-Dialakoro, plus précisément dans le village de Kamaneguela, à 140 km de Bamako. Les autochtones du village ont accepté de leur donner gracieusement des parcelles à proximité du village afin qu’ils puissent se reconstruire. Depuis 2020 qu’ils sont installés dans ce village, les déplacés de Kamaneguela n’ont jamais reçu aucune assistance humanitaire externe. Ils vivent dans la précarité. C’est dans ce cadre que la Croix-Rouge malienne entend leur consacrer la première édition de leur téléthon qui sonne le glas d’un mécanisme de mobilisation de fonds au niveau local”, a-t-il expliqué. Il a ajouté que l’objectif de ce dîner de bienfaisance couplée au téléthon est de mobiliser des fonds au niveau local afin d’assister cette communauté des déplacés. “Les fonds réunis à l’issue de cet événement seront utilisés pour la réalisation de deux forages dont un pour les autochtones et un autre pour les déplacés. En plus de cela, 50 enfants du site seront scolarisés et des dons en vivres seront distribués aux ménages déplacés. Il y aura également l’aménagement de périmètres maraîchers pour les femmes pour qu’elles puissent mener leurs activités génératrices de revenus”, a-t-il précisé, ajoutant que 500 personnes dont 178 hommes, 202 femmes et 150 enfants bénéficieront de cette collecte de fonds.

Mahamadou Traoré

