Le chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Achérif Ag Mohamed, a procédé le mardi 30 mai dernier, à l’inauguration de la salle de conférence de la Maison des jeunes de Bamako entièrement réhabilitée par la Coalition des forces juvéniles pour le renouveau (Cofor-Mali).

Ma cérémonie s’est déroulée en présence d’Issa Niambélé, représentant du maire de la Commune III du district de Bamako, Zeinab Evelyne Jacques, présidente de la Coalition des forces juvéniles pour le renouveau (Cofor-Mali), Alioune Guèye, membre du Conseil national de transition, Mahamane Baby, ancien ministre, Djibril Diarra, directeur de la Maison des jeunes de Bamako, Moussa Yoro Diallo, représentant du président du Conseil national de la jeunesse, ainsi que plusieurs de la jeunesse malienne. C’est pour apporter leur contribution à la construction de l’édifice national que les membres de la Cofor-Mali ont effectué la réhabilitation de la salle de conférence de la Maison des jeunes de Bamako.

Dans son intervention, la présidente de la Cofor-Mali, Zeinab Evelyne Jacques, a précisé que c’est un véritable honneur et une grande fierté pour son organisation de procéder à la remise des clés de la nouvelle salle multifonctionnelle aux responsables du département de la Jeunesse et des Sports.

“Dès sa création, en 2021, la Cofor s’est mobilisée pour la réhabilitation de ce lieu historique pour nous. En effet, c’est dans cette même salle de réunion que nous avons tenu nos premières assemblées générales et mis en place le tout premier bureau de notre organisation. A cette époque, comme la plupart des usagers, nous avons constaté que cette salle de conférence qui accueille toute la jeunesse semblait ne pas avoir changé depuis presque 30 ans. Loin d’être fonctionnelle, la salle ne disposait que de quelles chaises et d’une modeste table. Il n’y avait aucune fonctionnalité digne d’une Maison des jeunes du 21e siècle. Et pourtant, faute de disposer des moyens pour prendre les salles haut de gamme de la capitale, les jeunes étaient obligés de se contenter de cette simple et spartiate infrastructure”, a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que les travaux de rénovation ont consisté en plusieurs phases. “Tout d’abord, nous avons procédé à changer le vitrage des fenêtres et portes, ensuite, nos architectes ont repris la toiture, les murs et les sols. Au terme de cette étape, nous avons installé de nouveaux équipements parmi lesquels une table de réunion de 25 places, une sonorisation pour chaque siège ainsi qu’un système de visio-conférence et de projection high-tech”, a-t-elle décrit.

Visiblement très ému, le chef de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports a félicité les membres de la Cofor-Mali pour ce geste patriotique. “Nous venons de procéder à la réception de la salle de conférence de la Maison des jeunes de Bamako, rénovée et rééquipée par la Cofor-Mali. Cette réhabilitation est le fruit d’un partenariat fécond entre la Maison des jeunes de Bamako et la Cofor-Mali. Je tiens à remercier le directeur de la Maison des jeunes de Bamako pour le dynamisme qu’il entreprend lorsqu’il s’agit de rendre plus attractif son service. Je saisis également cette occasion pour remercier la Cofor-Mali qui a bien voulu accompagner la direction de la Maison des jeunes en offrant un cadre plus approprié de travail pour la jeunesse malienne”, s’est-il réjoui.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :