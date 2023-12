Pose de la première pierre du Centre d’accueil et d’hébergement d’urgence à Kati

La première pierre du Centre d’accueil et d’hébergement d’urgence « Hera » a été posée, le 8 décembre 2023, à Kati Sananfara extension. Premier du genre au Mali, ce centre va accueillir et héberger les victimes de violences basées sur le genre.

Au nom du chef de village de Sananfara, Tiécoura Koné, a souligné que c’est une chance pour Kati d’avoir ce centre. «Que Dieu bénisse cette initiative ! », a-t-il déclaré tout en exprimant le vœu que l’emploi des jeunes de Kati soit au cœur des préoccupations. «Nous sommes contentes et saluons Me Nadia. Nous sommes prêtes à l’accompagner », a déclaré Mme Diakité Djéneba Sangaré, Présidente des femmes leaders de Kati.

Créé par les femmes pour les femmes

De l’avis de la Présidente de Hera Foundation, l’idée de créer ce centre a germé en 2016 et la promesse de sa construction a été faite en 2021 lors de la conférence active Dokera. Le centre sera bâti sur une superficie de 800 M2 et comprendra trois blocs pour un coût de construction de 300 millions de FCFA. Les victimes de VBG, a-t-elle expliqué, peuvent séjourner dans le centre pendant trois mois en suivant des formations professionnelles. «C’est un centre créé par les femmes pour les femmes. Il appartiendra à tout le Mali et à toutes les femmes du Mali». Tout en remerciant les partenaires de Fondation, Me Nadia Biouélé Tall a lancé un appel à la mobilisation de fonds en faveur de ce centre.

Kati, selon Moussa Zan Diarra, Président du Conseil communal des jeunes, sort grand avec ce centre. «Ce centre ne doit pas servir seulement à accueillir les femmes. Il y a des hommes qui souffrent de violences. Nous souhaitons que les hommes soient aussi accueillis dans ce centre», a plaidé le jeune leader.

Monsieur Ndoye du Sénégal a rendu un hommage à la Présidente de Hera Foundation. Selon lui, la violence faite aux femmes et aux filles est devenue un fléau. Il s’est engagé avec Mme Nina Pinda Faye à faire du plaidoyer pour le rayonnement de ce centre.

Boubacar Diadié Sangho, chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports a encouragé la Présidente de Hera Foundation, dont certaines actions cadrent parfaitement avec les axes de vision du ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

La pose de la première pierre a été suivie par une présentation de la maquette.

Commentaires via Facebook :