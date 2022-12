Revoici Dr Choguel Kokalla Maïga ! Sera-t-il un meilleur coordinateur de l’action gouvernementale ou continuera-t-il sur sa lancée controversée ?

Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, regagne donc son fauteuil, quatre mois après une disparition subite et intrigante qui a donné lieu à toutes sortes de supputations. Repos imposé, selon les services de communication de la Primature. Hospitalisation dans une clinique de la place pour cause de maladie, selon d’autres sources non moins officielles. La gravité de son état de santé aurait même nécessité son évacuation à l’étranger, selon des rumeurs qui ont heureusement fait long feu. Parce qu’il n’a pas quitté le pays et son état s’est au contraire amélioré grâce à Allah SWT, au soutien multiforme du Président de la Transition et de l’ensemble du peuple malien, à l’en croire lui-même.

Revoici donc Choguel n°2, requinqué à bloc et bien en verve ! Prêt à prendre les commandes de sa barque, de main de maître. Sur la même lancée ? Ou tiendra-t-il compte des nombreuses critiques qu’il a essuyées avant le break forcé ? Ainsi, Choguel 2 sera-t-il le Premier ministre rassembleur qu’aura été son intérimaire ou restera-t-il le plus grand diviseur commun dénoncé par ses détracteurs ?

Ensuite, à l’heure où la vie chère est plus que jamais d’actualité et où le train de vie de l’Etat est décrié, saura-t-il renoncer à une partie de ses revenus et veiller, avec le chef de l’Etat, à étendre la mesure à tous les responsables et membres des institutions de la République ? Il ne saurait être mieux inspiré.

Débè Tall

