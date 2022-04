Après une vingtaine de jours d’abstinence et d’effort, la communauté musulmane du Mali, à l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier, entame le dernier virage du mois sacré du ramadan. Selon l’imam Ahmed Baba Fofana, les dix derniers jours du mois de ramadan, qui ont commencé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, sont importants et méritent beaucoup de sacrifices et d’adoration.

Plus que 5 jours avant la fête du ramadan qui marque la fin du mois sacré des musulmans. C’est la dernière ligne droite de ce mois béni durant lequel les fidèles redoubleront d’intensité dans les prières nocturnes, les aumônes et les sacrifices. « Le début du ramadan est miséricorde, le milieu est pardon et le dernier est l’affranchissement du feu de l’enfer », explique Ahmed Baba Fofana, imam.

Selon lui, le Prophète Mohamed (PSL) est non seulement le guide pour les musulmans, mais aussi l’exemple à imiter dans toutes les actions. Donc, explique l’imam, les derniers dix jours du ramadan, plus en particulier durant les nuits, le Prophète multiplie les actes d’adoration. « Il était plus généreux. Je vous renvoie à un hadith de Bokhari et Muslim qui, selon Aïcha la mère des croyantes qu’Allah soit satisfait d’elle, arrivé aux dix derniers jours le Messager d’Allah serrait son Izar (vêtement porté à la taille), faisait vivre ses nuits et réveillait sa famille. Les musulmans doivent serrer la ceinture certes les jeûneurs sont fatigués, mais plus quelques jours et ils auront les récompenses que tout un chacun voudrait avoir les mérites », précise l’imam Fofana.

Ahmed Baba Fofana ajoute : « pour pleinement se rapprocher de Dieu en ce moment, il faut que le fidèle commence par s’organiser, consacrer des heures uniquement à l’adoration. Mais, chacun selon ses contraintes et sa santé devra essayer de trouver des moments en les soustrayant des moments indispensables. Il ne s’agit pas d’en faire une habitude au point que cela devient insupportable, il s’agit plutôt, à l’image du Prophète (PSL) d’augmenter les efforts sur cette période selon la capacité de chacun. Le fidèle doit se centrer uniquement sur l’essentiel pour se consacrer à son Créateur ».

Dans son explication, l’imam propose aux musulmans de multiplier les invocations, les bonnes actions et de faire une introspection afin de soigner son propre comportement. « Au sortir de ce mois béni, nous devons tous pouvoir abandonner nos mauvais comportements, délaissés au mois de ramadan », souhaite l’imam.

« N’abandonnez pas vos actions pour uniquement ce mois plein de mérites. Une personne qui arrive à s’abstenir durant un mois est capable de continuer ainsi. Visitez les malades, visitez les parents en leur témoignant du respect, de l’obéissance et aidez les nécessiteux sans vous faire voir. Saisissez toutes bonnes actions car les mérites sont énormes. Il y a une nuit qui vaut mieux que mille nuits et quiconque est privé de ses bienfaits sera démuni selon les hadiths. Alors soyez plus généreux que d’habitudes », insiste Ahmed Baba Fofana.

Oumou Fofana

