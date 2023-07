Enda Mali avec le soutien de son partenaire Caritas Allemagne a offert le mercredi dernier un important don de vivres et kits sanitaires aux populations déplacées et vulnérables de la crise sécuritaire du pays hébergées au centre Mabilé de Sogoniko en commune VI . La cérémonie de remise s’est déroulée sous la présidence de la Directrice régionale du Développement social de Bamako, Mme Diarra Maïmouna Famanta, qui avait à ses côtés le Directeur exécutif de Enda Mali, Baba Diarra.

La remise de ces dons s’inscrit dans le cadre du projet Aide d’urgence pour les populations vulnérables dans les régions de Kayes, Koulikoro et Bamako pour la période 2023-2024 exécuté par Enda Mali avec le soutien de son partenaire Caritas Allemagne. Elle s’est déroulée dans l’enceinte du Centre Mabilé, en présence de la Directrice régionale du développement social, Mme Diarra Maïmouna Famanta, du Directeur exécutif de Enda Mali et de nombreux bénéficiaires.

Ce sont 110 ménages, tous victimes de la crise sécuritaire, qui ont bénéficié de cette assistance de Enda Mali et son partenaire Caritas Allemagne. Les dons sont constitués de vivres : le riz, le mil, le lait, l’huile, le sucre, les pâtes alimentaires.

Quant aux kits non alimentaires, ils sont composés de kits éducatifs et sanitaires. Le Directeur exécutif de Enda Mali, avant de procéder officiellement à la remise, a profité de cette occasion pour donner d’amples informations sur le projet d’Aide d’urgence pour les populations vulnérables dans les régions de Kayes, Koulikoro et Bamako. Une initiative portée sur les fonts baptismaux avec pour objectif de contribuer à l’amélioration de la situation alimentaire des populations victimes de l’insécurité alimentaire sévère, dans les communes de Sirakorola (Koulikoro), de Hawa-Dembaya (Kayes) et la commune VI de Bamako. Selon le Directeur exécutif de Enda Mali, ce sont 450 ménages (pour 2800 bénéficiaires au total) et 500 enfants (filles et garçons) des communes bénéficiaires qui sont concernés par cette assistance. Il a aussi ajouté que ce projet porte une grande attention aux mesures de prévention et de gestion des conflits. Ainsi, a-t-il poursuivi, ces mesures seront concrétisées par les campagnes de sensibilisation et des sessions de formation des leaders communautaires et acteurs locaux à travers les mécanismes traditionnels/communautaires de prévention et de gestion des conflits.

Dans le même ordre d’idée, des spots de sensibilisation seront élaborés dans les langues locales sur les mesures de prévention et de gestion des conflits intercommunautaires dans les communes d’interventions du projet. Des messages qui porteront sur le vivre ensemble, les causes, conséquences et moyen de mitigation des conflits communautaires, la paix et la réconciliation. Ils seront diffusés à travers les masses média, notamment les radios locales de proximité, mais aussi et surtout lors des animations à grand public. Aussi, des sessions de formation visant à renforcer les capacités des leaders et acteurs communautaires sur les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion seront organisées dans chaque commune d’intervention. Baba Diarra a rappelé l’importance de cette donation en ces termes : “C’est un jour de reconnaissance, de compassion. Ces déplacés ont quitté leurs lieux d’habitation suite à une crise sécuritaire. Leur situation ne doit pas être la préoccupation de l’Etat seulement mais de nous tous car ils sont des nôtres. C’est pourquoi, à Enda Mali, nous avons entrepris des démarches pour que les victimes de ces crises puissent vivres sans problème et nous remercions Caritas pour son soutien financier dans la concrétisation de ce projet”. Le Directeur exécutif de Enda Mali a saisi aussi cette tribune pour remercier les autorités qui sont toujours à leurs côtés. De la Directrice régionale du développement social, en passant par les bénéficiaires, tous ont apprécié cette importante contribution de Enda et de son partenaire Caritas Allemagne.

“Depuis plusieurs années, nous travaillons avec Caritas au profit des couches vulnérables des déplacés de la crise et dans d’autres domaines. Cette aide vient surtout à point nommé mais les défis sont énormes car nous n’avons pas que des déplacés de la crise sécuritaire mais aussi des déplacés qui ont fui l’esclavage pour trouver refuge à Bamako; ce sont des gens qui ont aussi besoin de soutien”, a soutenu Maïmouna Famanta. Quant à la porte-parole des bénéficiaires, Tedy Barry, elle a exprimé leur reconnaissance à Enda et Caritas pour cet important appui.

Notons que les ménages bénéficiaires ont reçu chacun leurs kits sur place.

Kassoum THERA

