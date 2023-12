Tombola de fin d’année Canal+ : Le premier lot de 10 groupes électrogènes offerts aux 10 premiers gagnants !

Canal+ a respecté l’engagement pris lors du lancement de sa tombola de fin d’année. En effet, le 1er décembre 2023, dix heureux gagnants ont reçu chacun leur… groupe électrogène. Tout un symbole par ces temps de fortes perturbations dans la fourniture d’électricité. Il s’agit, en fait, d’un premier lot dont la remise a eu lieu le mercredi 13 décembre 2023 à la faveur d’une conférence de presse au siège de la société en présence des responsables de Canal+. Car un second va suivre.

Des groupes électrogènes d’une capacité de 5 Kva pouvant alimenter tout un bâtiment ! Un cadeau inédit et surtout inestimable en cette période éprouvante pour les populations privées de courant pendant des heures. Et, savez-vous que neuf gagnants sur les dix bénéficiaires se sont tout simplement réabonnés à la formule Accès? Et que les clients de Bamako, Ségou, Koulikoro et Sikasso ont été les plus chanceux à l’issue de ce premier tirage? Car la bonne nouvelle est qu’il y a un second lot de groupes électrogènes dont la remise a lieu d’ici la fin de l’année, dans quelques petits jours. Encore que ce n’est pas tout : le gros lot est une grosse cylindrée. En outre, quatorze billets d’avions aller – retour Bamako – Abidjan- Bamako sont en jeu pour permettre aux bénéficiaires d’assister a, au moins, un match de la CAN Côte d’Ivoire 2024. Alors, et si vous vous réabonnez afin de multiplier votre chance?

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :