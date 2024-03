Symboles de l’état : Pour un bon usage

Le Premier ministre de la Transition a présidé le lundi 11 mars 2024, la Semaine nationale pour l’harmonisation et l’utilisation des symboles de l’État. L’événement a eu lieu au Mémorial Modibo Keita, en présence des membres du gouvernement autour de la question de la mise à jour du mode d’utilisation des symboles de l’Etat.

La Semaine nationale pour l’harmonisation et l’utilisation des symboles de l’État est une rencontre d’échanges et de partage avec les institutions et les experts autour des symboles de l’Etat. Elle vise à informer, éduquer et sensibiliser divers publics sur le sens, la portée et l’inviolabilité desdits symboles. Les cinq symboles retenus de la gamme variée des représentations de l’Etat sont : le Drapeau, l’Hymne national, les Armoiries, la Devise, le Sceau.

C’est justement pour apporter des réponses aux questions soulevées et proposer des solutions à tout ce désordre qui entache gravement l’image de l’Etat qu’un Comité a été créé et travaille d’arrache-pied, depuis avril 2023.

Sous l’égide de Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des Sceaux, ce Comité a eu pour mission entre autres : d’identifier les difficultés liées à la confection et à l’utilisation des symboles de l’Etat, de réunir les documentations, expertises et témoignages, de préparer une stratégie idoine pour la confection, l’utilisation et le contrôle, de proposer les voies et moyens permettant une meilleure appropriation des symboles de l’Etat par les citoyens, de mettre en œuvre toute autre activité en lien avec l’harmonisation et l’utilisation des symboles de l’Etat.

Dans son intervention Mohamed Coulibaly, membre de la Commission d’organisation est revenu sur le désordre total au sein des imprimeurs et d’occasion, nationaux et graveurs étrangers, des cachets utilisés par les agents de l’Etat et des collectivités et le non-respect, des formes, dimensions, couleurs et dispositions, pourtant fixées par la loi.

« Il est inadmissible que les symboles de l’État puissent être utilisés différemment par les agents de l’Etat et leurs démembrements », exprimera le chef du gouvernement. Il a salué l’engagement et l’expertise de la commission tout en l’invitant à prendre toutes les dispositions pour donner une suite à toutes les recommandations qui seront formulées à l’occasion des différentes sessions de cette semaine.

Pour les citoyens maliens, cette semaine nationale est une belle opportunité d’aller à la découverte des symboles de l’État, fondements de notre identité nationale. Quant à l’administration, elle est dans le besoin impératif de disposer d’outils formels de détermination, de régularisation et de contrôle de la marque de l’État.

Ibrahima Ndiaye

