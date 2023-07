Une délégation tchadienne conduite par le directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance maladie (Cnas) du Tchad, effectue, depuis le 17 juillet 2023, une mission d’études de 15 jours au Mali.

Sinyabé Barnabs et son équipe ont été reçus ce lundi 17 juillet 2023 à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Canam) par son homologue, Médecin-Général de Brigade Boubacar Dembélé. L’objectif principal de cette mission est de s’imprégner des expériences maliennes en matière de conception, d’organisation et de gestion de l’assurance maladie, ainsi que de l’assistance médicale aux démunis. L’échange d’expertise entre les deux pays permettra de mieux comprendre les mécanismes et les défis liés à la mise en place d’un système de santé universel.

La délégation tchadienne participera à des séances plénières de travail à l’Anam et à la Canam, ainsi qu’à des séances avec les directeurs techniques des deux structures. Des visites de courtoisie seront également effectuées auprès de différentes entités, telles que la Direction nationale de la Protection sociale et de l’Économie solidaire, la Direction nationale du Développement social, l’Institut national de prévoyance sociale, la Caisse malienne de Sécurité sociale et la Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Des visites de terrain seront également prévues dans des établissements de santé, tels que l’Hôpital du Mali et l’Hôpital du District de la Commune IV de Bamako, ainsi qu’une pharmacie privée. Enfin, une rencontre de restitution et de rapportage sera organisée à l’Anam pour partager les résultats de la mission et présenter l’expérience tchadienne en matière de mise en place de la Csu.

Sercom/Canam

