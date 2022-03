La route de Lafiabougou-Koda est de plus en plus impraticable à cause du marché de bétail. Son déguerpissement par l’opération dénommée : « Bamako ville propre » en janvier 2017 avait soulagé les usagers. Toutefois un constat est là, les marchands sont revenus en nombre sur les lieux et se sont installés en maitre des lieux.

Selon le 3ème adjoint au maire de la Commune IV, le marché de bétail de Lafiabougou-Koda n’était pas concerné par l’opération. Le déguerpissement du lieu s’est effectué par erreur, dit-il. L’espace en question avait vocation d’être une infrastructure de l’énergie. Avant l’installation de cette infrastructure, le lieu était occupé par les marchands venus du monument Bougie à l’Aci 2000. Dès la construction de l’énergie, les marchands se sont juste décalés auprès du goudron. Aujourd’hui, ils sont les maitres de ce lieu sans aucun titre en leur possession, ils l’ont aménagé et planté des arbres comme si c’était leur patrimoine.

Ils refusent même de céder face à la pression de l’énergie qui a tenté à mainte reprise de les expulser. Même la mairie de la Commune IV ne fait aucun poids face à ces gens. De nos jours, ce sont les usagers qui en payent le prix fort au regard du bouchon créé dans cette artère. « Nous sommes obligés de prendre garde en empruntant cette route car un animal ou un marchand peut surgir à tout moment et provoqué un accident », explique un usagé. Cependant, ils sont nombreux à témoigner d’avoir abandonné cette route à cause des difficultés qu’ils y rencontrent.

Ibrahima Ndiaye

