Focus : Aux urgences !!!

Faites place à l’ambulance Mali qui entre aux urgences pour se retaper une santé de fer. Le Docteur Abdoulaye Maïga va s’occuper du grand Malade. Le nouveau PM va en effet procéder au scanner des forces politiques en présence et ouvrir dans la foulée de larges concertations avec tous les acteurs parmi les forces vives de la nation. Ce que son prédécesseur n’a su faire pour ramener tout le monde autour de l’essentiel : le Mali Kura. Ce n’est pas tout, que de mener les réformes institutionnelles sans la résolution des problèmes quotidiens des Maliens. Dont le coût élevé de la vie sur les marchés et pour se loger. Dans les transports et le carburant malgré une baisse de 50 francs Cfa à la pompe. Il s’agirait aussi de soutenir les agriculteurs et les cotonculteurs pour une meilleure rentabilisation de leurs productions. Sans oublier tous ces travailleurs à la peine et qui observent tant bien que mal le pacte social de stabilité souscrit malgré des moments difficiles vécus par tous les consommateurs. De la même manière, on doit pouvoir s’acheminer vers des élections transparentes, crédibles et démocratiques. Dans la mesure où l’AIGE vogue tranquillement vers cette échéance, et cette fois-ci avec la grosse armada que constitue l’équipe de la Primature et du ministre délégué. Pour dire vrai, le Mali Kura dont on a toujours rêvé va pouvoir passer du rêve à la réalité si tout le monde s’y met en apportant sa pierre à l’édifice commun. Le pouvoir d’achat et les salaires des fonctionnaires maliens devront aussi connaître une nette amélioration avec le climat des affaires revenu à la sérénité. C’est tout le bien que l’on puisse souhaiter à notre cher Mali entre les mains de bons docteurs cliniciens qui n’ont pas fini de nous surprendre. Comme on dit chez nous, «vivre c’est s’endetter envers l’avenir » (Massa Makan Diabaté). Qui vivra verra le Mali Kura devenir réalité. Toutes urgences résolues !

La Rédaction

Commentaires via Facebook :